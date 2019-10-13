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13.10.2019 - 01:57 | | DHA

Tarla ve köpek zehirleme kavgası! Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarla sınırı ve köpek zehirlenmesi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Ali Tural (51) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Tarla ve köpek zehirleme kavgası! Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa merkeze yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Çayıryakası Yaylasında meydana geldi. Önceden husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında tarla sınırı ve köpeğin zehirlenerek öldürülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflar birbirine silahla ateş açtı. İddiaya göre E.D. (15) av tüfeğiyle ateş ettiği Ali Tural'ı başından vurarak ağır yaraladı. E.D. ve babası E.D. ile Ali Turalın eşi N.T. ve oğlu F.T. de yaralandı.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ali Tural, eşi ve oğlu tarafından özel araçla hastaneye doğru yola çıkarılırken, yaklaşık 10 kilometre sonra yolda sağlık ekipleriyle karşılaşıldı. Ekipler yaptığı ilk incelemede Ali Tural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı N.T. ve oğlu F.T. ise özel araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine giderek tedaviye alındı. Ali Tural'ın cenazesi morga konuldu.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ALANYA'YA SEVK EDİLDİLER

Olayda, av tüfeğiyle Ali Tural'ı vurduğu iddia edilen yaralı E.D. ve babası E.D., iki aile arasında yaşanabilecek yeni bir kavgaya sebebiyet vermemek için güvenlik güçlerinin önerisiyle Alanya'da bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

HASTANE ÖNÜNDE ÖNLEM

Gazipaşa Devlet Hastanesi önünde polis ve jandarma ekipleri çıkabilecek yeni bir olaya karşı önlem aldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gazipaşa cumhuriyet savcılığı olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan operasyonun ardından ekonomik yaptırım ve silah ambargosu açıklamalarıyla ilgili olarak Almanya Başbakanı Merkel'e telefonda "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok" dediğini söyledi.
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