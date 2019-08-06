Tazminatlar eriyor

FETÖ’nün Balyoz Davası kumpası nedeniyle TSK’da görev yapan yüzlerce asker maddi ve manevi zarara uğradı. Maddi, manevi tazminat davaları her kumpas mağdurunun yargılandığı Ağır Ceza Mahkemeleri’nde açıldı. Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davaların amacı haksız tutuklama ile ilgili ortaya çıkan maddi, manevi zararın giderilmesini amaçlıyor. Balyoz mağdurları için Yargıtay’dan çıkan karar sayısı henüz bir elin parmaklarını bile geçmiyor. En büyük tartışma ise mağdurlar arasındaki tazminat farkı ve talep edilen rakamların 5’te 1 oranında düşürülmesi.

Son olarak Balyoz Davası’ndan 21 ay hapis yatan emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz’ın yerel mahkemeden kazandığı 400 bin liralık tazminat Yargıtay tarafından 42 bin liraya düşürüldü.

Kumpas mağdurlarından Emekli Kurmay Albay Hanifi Yıldırım da yargının kararına sitem eden isimlerden. Yıldırım özetle şunları söyledi:

“1335 gün haksız yere kumpasla cezaevinde kaldıktan sonra 75 bin lira gibi komik bir tazminat tutarına karar verildi. Mahkemeye maddi kayıplarımı ve mağduriyetimi ispatlayan tüm belgeleri sundum. 1 milyon liranın üzerinde maddi manevi zararım kaybım var. Cezaevine girdiğimde Kurmay Albay rütbesindeydim. Kumpas mağduru olmasam orgeneralliğe kadar yükselecektim. Tazminat tutarlarındaki çelişkide kasıt var. Yargıtay bir türlü kriter koyamıyor. Mahkemelerin takdir yetkilerinde anormal farklılık var. Bir mağdura 500 bin lira tazminat verilirken, diğerine 50 bin lira verilmesine hükmediliyor. Haksız zenginleşme olmaması gerektiği vurgulanıyor. Ancak bunun ölçüsü nedir? 100 bin lira mı, 1 milyon lira mı? Bunun da bir kriteri yok ki. Herkesin zenginlik kavramı farklı.”

‘Kararlar ciddiyetsiz’

Yargıtay Balyoz mağdurlarından Emekli Kurmay Albay İkrami Özturan’a 160 bin lira, Emekli Albay Refik Hakan Turan’a 250 bin lira, Emekli Piyade Kurmay Albay İlkay Nerat’a ise 200 bin lira verilmesine hükmeden mahkeme kararlarını onadı. Her 3 kumpaszedenin avukatı Ramazan Bulut Milliyet’e şunları söyledi:

“Yargıtay tazminat meselesi konusunda ciddiyetsiz kararlar veriyor. Kriter yok. Aynı mağduriyeti yaşayan iki askerin birine, 160 bin lira, diğerine 200 bin lira tazminat verilmesinin gerekçesi anlaşılır gibi değil. Toplam 18 müvekkilim var ancak sadece 3 kişi hakkında Yargıtay’dan karar çıktı. İlkay Nerat, Refik Tufan Hakan ve İkrami Özturna için 1’er milyon lira tazminat talep etmemize karşın bu oran 5’te 1’e düşürüldü. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduk. Balyoz Davası’nda haksız yere kurmay subayların, generallerin geleceği karartıldı.”