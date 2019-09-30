TBMM yarın açılıyor

Meclis Genel Kurulu, saat 15.00’te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek. Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.



Gündem yoğun



TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak. AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek. Teklife göre, Gümrük Kanunu’nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleriyle ceza miktarları güncellenecek, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetim kadrosunda olanlar, gümrük muhafaza amir ve memurları da diğer kolluk personeline tanınan haklardan yararlanabilecek.



AK Parti tarafından “Yargı Reformu Stratejisi”ne ilişkin hazırlanan ilk paketin bu hafta Meclise sunulması bekleniyor. Yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif taslağı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarına iletilmişti. Parti gruplarının değerlendirmesinin ardından pakete son şekli verilerek TBMM Başkanlığına sunulacak. Yaklaşık 40 maddeden oluşacak paket kapsamında, toplam 15 kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. TBMM’nin ekim ayında Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi de ele alması bekleniyor.