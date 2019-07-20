Â

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan Bakan Pekcan, konuya iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n ihracat anlamÄ±nda Ã¼lke ekonomisi iÃ§in kritik Ã¶nem arz ettiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Ã–zellikle yaz aylarÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ziyaretÃ§ilerin de sÃ¶z konusu sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na akÄ±n ettiÄŸini hatÄ±rlatan Pekcan, bu dÃ¶nemde yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle maÄŸduriyetlerin oluÅŸmamasÄ± ve TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yapmak isteyen misafirlere daha iyi hizmet verilmesi amacÄ±yla son yÄ±llarda Ã¶nemli tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Â Pekcan, 2018 yÄ±lÄ± sonlarÄ±nda bakanlÄ±k birimleri, kamu kurum, kuruluÅŸlarÄ± ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinden oluÅŸan geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulduÄŸunu, bakanlÄ±ÄŸa intikal eden ÅŸikayet ve raporlarÄ± derleyerek 52 eylemden oluÅŸan bir plan hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Â Bulgar makamlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan Kapitan Andreevo SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda TIR sahasÄ±nda ilave 2 peronun daha faaliyete geÃ§irilmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Pekcan, TIR parklarÄ±na alÄ±nan araÃ§larÄ±n oluÅŸturulan sÄ±ra sistemi dahilinde sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na kontrollÃ¼ ÅŸekilde sevk edilmesi uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irildiÄŸini kaydetti.

Â "Ä°LAVE 50 PERSONEL GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LDÄ°"

Â Bakan Pekcan, sene baÅŸÄ±ndan itibaren, Trakya GÃ¼mrÃ¼k ve DÄ±ÅŸ Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yolcu iÅŸlemleri gÃ¼mrÃ¼k hizmetinin hÄ±zlÄ±, etkin ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in KapÄ±kule GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'na temmuz ayÄ± baÅŸÄ±nda 50 ilave personel gÃ¶revlendirildiÄŸini belirterek, ilgili bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce ihtiyaca gÃ¶re diÄŸer gÃ¼mrÃ¼klerden veya hizmet birimlerinden personel gÃ¶revlendirmesinin de yapÄ±labildiÄŸine iÅŸaret etti.

Â TÃ¼rkiye giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 10 peronda 25 personel ile araÃ§ tescil iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in gerekli dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Pekcan, 3 vardiya ile 24 saat esaslÄ± hizmet verildiÄŸini vurguladÄ±.

Â Pekcan, saha iÃ§i trafiÄŸin yÃ¶netilmesi iÃ§in yÃ¶nlendirici personeller gÃ¶revlendirildiÄŸini, KapÄ±kule GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda bulunan bilgilendirme ekranÄ± ile vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemleri konusunda bilgilendirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Â BakanlÄ±ÄŸÄ±n "Ã¶n beyan" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda, araÃ§larÄ±n kendileri iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸ kulvarlar Ã¼zerinden peronlara sevk edilmesi iÃ§in saha dÃ¼zenlemesi de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Pekcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Edirne ValiliÄŸi koordinesinde, gerek gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda gerekse saha dÄ±ÅŸÄ±nda dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili el broÅŸÃ¼rÃ¼ bastÄ±rÄ±larak tescil iÅŸlemleri aÅŸamasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za daÄŸÄ±tÄ±lmaktadÄ±r. Trakya GÃ¼mrÃ¼k ve DÄ±ÅŸ Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ web sayfasÄ±ndan 30 saniye aralÄ±klarla gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± ile ziyaretÃ§ilerimizin kapÄ±larÄ±mÄ±zdaki yoÄŸunluk durumuna gÃ¶re hareket edebilmeleri saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Hamzabeyli ve Ä°psala gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±mÄ±zda devam eden inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle saha iÃ§inde gerekli planlamalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 2019 yÄ±lÄ± gurbetÃ§i sezonu iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni tedbirler sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶neme gÃ¶re ilave yaklaÅŸÄ±k 6 bin aracÄ±n daha hÄ±zla geÃ§iÅŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere tatilini Ã¼lkemizde geÃ§irmek isteyen misafirlerimizin geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu KapÄ±kule'de oluÅŸturduÄŸu yoÄŸunluk da gÃ¶revlendirdiÄŸimiz ilave personel, web sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± sayesinde hÄ±zla eritildi."

Â "VETERÄ°NER SINIR KONTROL NOKTASI" OLUÅžTURULACAK

Â Bakan Pekcan, alÄ±nan tedbirlere ek olarak geÃ§iÅŸ yapacak yolculara daha iyi hizmet verilmesinin saÄŸlanmasÄ±, KapÄ±kule-Kapitan Andreevo Kara Hudut KapÄ±sÄ±nda yaÅŸanan araÃ§ yoÄŸunluÄŸunun azaltÄ±lmasÄ± amacÄ±yla modernizasyona yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, kapÄ±da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda tamamlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini vurguladÄ±. Bu sayede sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n daha iÅŸlevsel ve modern hale kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Pekcan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "Ä°nÅŸaatÄ±n tamamlanmasÄ±yla, TIR Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sahasÄ± 35 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼tÃ¼lecek, akaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m kapasitesi artÄ±rÄ±lacak, TIR Ã§Ä±kÄ±ÅŸ peronlarÄ± yenilenerek sayÄ±sÄ± 6'dan 8'e Ã§Ä±karÄ±lacak, diÄŸer peronlar 'Tek Durak'ta Kontrol Sistemi'ne' uygun hale getirilecek, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± kontrolleri iÃ§in saha bitiÅŸiÄŸinde 30 dÃ¶nÃ¼m alan Ã¼zerine Veteriner SÄ±nÄ±r Kontrol NoktasÄ± oluÅŸturulacak, TIR parkÄ± kapasitesi artÄ±rÄ±larak 85 dÃ¶nÃ¼mden 130 dÃ¶nÃ¼me Ã§Ä±karÄ±lacak. 20 kÃ¶pek kapasiteli kÃ¶pek eÄŸitim merkezi inÅŸa edilecek. Ã–te yandan KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndaki muhafaza Ã§Ä±kÄ±ÅŸ peron sayÄ±sÄ±nÄ±n 2â€™den 5â€™e Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Bulgaristan makamlarÄ± ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz."

Â Bakan Pekcan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen gurbetÃ§ilerin genelde cumartesi ve pazar gÃ¼nleri bir yoÄŸunluk oluÅŸturduÄŸunu, hafta iÃ§i gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nÄ±n daha mÃ¼sait olduÄŸunu belirterek, "10 peronda saatte 350 araÃ§ giriÅŸi yapÄ±lÄ±yor. Bir baÅŸka deyiÅŸle 2 dakikalÄ±k bir sÃ¼rede gÃ¼mrÃ¼k ve pasaport iÅŸlemleri tamamlanÄ±yor. Ancak Ã¶n beyan vererek bu sÃ¼re daha da kÄ±salabiliyor. Daha Ã¶ncede sÃ¶ylediÄŸim gibi KapÄ±kule'deki mevcut fiziki ÅŸartlar da ancak 350 araca izin veriyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Pekcan, daha Ã¶nce de Ã¶zel araÃ§larÄ±yla Trakya GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± kapÄ±lardan TÃ¼rkiye'ye girmek isteyen yolculara, Ã¶zel taÅŸÄ±tlar Ã¶n beyan uygulamasÄ±nÄ± kullanmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Â KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda gÃ¶rev yapan bakanlÄ±k personelinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveri ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Pekcan, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndaki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlara gÃ¶sterdikleri yoÄŸun gayretlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.