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19.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Topuz’a yeniden zorla getirilme kararı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Topuz’a yeniden zorla getirilme kararı

 

Tutuksuz sanık Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk’ün katıldığı duruşmada tanık Hacı Salih Zengin’in ifadesi okundu. Zengin, “1998’de Zaman Gazetesi’nde çalışırken Nazmi Mete Cantürk, bana ABD’ye gitmek istediğim takdirde vize konusunda yardımcı olabileceğini söylemişti. Birçok gazete çalışanından ‘Fetullah Gülen’i ziyarete gidiyorum’  diyenlerin vize işlemlerinde kolaylık sağlandığını duydum. Ama Nazmi Mete mi, Metin Topuz mu yardımcı oldu bilmiyorum” dedi. Cantürk ise “Ben bu kişiyle bir fuarda tanıştım. 20 seneden beri görmedim. Neden böyle konuştuğunu anlamadım” diye konuştu.

Mahkeme casusluk iddiasıyla başka bir davada yargılanan ve ifadesinde Mete Cantürk’ün adını veren ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un önceki duruşmada tanık olarak dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartmıştı. Zorla getirme yazısı cezaevine ulaşmadığı için Topuz hakkında mahkeme yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

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