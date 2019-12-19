Topuz’a yeniden zorla getirilme kararı

Tutuksuz sanık Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk’ün katıldığı duruşmada tanık Hacı Salih Zengin’in ifadesi okundu. Zengin, “1998’de Zaman Gazetesi’nde çalışırken Nazmi Mete Cantürk, bana ABD’ye gitmek istediğim takdirde vize konusunda yardımcı olabileceğini söylemişti. Birçok gazete çalışanından ‘Fetullah Gülen’i ziyarete gidiyorum’ diyenlerin vize işlemlerinde kolaylık sağlandığını duydum. Ama Nazmi Mete mi, Metin Topuz mu yardımcı oldu bilmiyorum” dedi. Cantürk ise “Ben bu kişiyle bir fuarda tanıştım. 20 seneden beri görmedim. Neden böyle konuştuğunu anlamadım” diye konuştu.

Mahkeme casusluk iddiasıyla başka bir davada yargılanan ve ifadesinde Mete Cantürk’ün adını veren ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un önceki duruşmada tanık olarak dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartmıştı. Zorla getirme yazısı cezaevine ulaşmadığı için Topuz hakkında mahkeme yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.