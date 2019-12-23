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23.12.2019 - 12:01 | | DHA

Trafikte bıçaklanan öğretmen: Ben galiba öleceğim!

Antalya’da, beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici (45), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı sürücü tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı. Ekici, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trafikte bıçaklanan öğretmen: Ben galiba öleceğim!

Olay, saat 10.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giderken, 'yol verme' nedeniyle başka sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

'BEN GALİBA ÖLECEĞİM'

Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, aracının plakasını belirlediği saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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