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25.07.2019 - 09:35

Son dakika... Türk savaş uçakları Zap ve Metina'yı vurdu!

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Türk savaş uçakları Zap ve Metina'yı vurdu!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği kaydedild

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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