Türkiye İstatistik Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye İstatistik Kurumu 20 uzman yardımcısı alımı için ilan yayımlandı. İlana göre alınacak olan uzman yardımcıları İktisat, Ekonometri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, ve Harita Mühendisliği bölümlerinden alınacak. Toplamda 20 uzman yardımcısı alımı için ayrıca sınav gerçekleştirilecek. İşte başvuru şartları ve aranan detaylar...

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 TÜİK Uzman Yardımcısı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla; müracaat edenlerin yukarıda belirtilen puan türlerinden alınacak, her bölüm kontenjanının 4 katı aday arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).

Aranan genel şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İktisat, Ekonometri ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar ve

Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1984) tarih ve sonraki doğumlular,

4- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak, Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli

sayılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 02/10/2019 tarihinden itibaren 16/10/2019 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır