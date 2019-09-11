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11.09.2019 - 19:34| AA

Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerine başladı

Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları arasında enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı.

Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerine başladı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı arasındaki enformasyon istişarelerinin ilki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

İstişarelerde, iki ülke arasında enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarındaki iş birliğinin nasıl ilerletilebileceği ele alındı.

Öte yandan, kaynaklar, Azerbaycan tarafıyla dijital diplomasi ve kamu diplomasisi alanındaki tecrübelerini paylaştı ve her iki ülke kamuoylarının milli meselelere ilişkin farkındalığının sosyal medya araçları da kullanılarak artırılmasına ilişkin konuları görüştü.

Düzenli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan istişarelerin ikincisinin gelecek yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanıyor.

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