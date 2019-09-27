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27.09.2019 - 07:50 |

Türkiye’deki müze sayısı 451’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin “Kültürel Miras İstatistikleri”ni açıkladı.

Türkiye’deki müze sayısı 451’e ulaştı

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2017’ye göre yüzde 3 artarak 451’e çıktı. Bu müzelerin 200’ü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251’i ise özel müze kategorisinde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 3 milyon 337 bin 766 oldu. Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı de aynı dönemde yüzde 37.3 arttı ve 28 milyon 169 bin 615 olarak kayıtlara geçti.

Ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 44.5 artış gösterdi. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018’de 18 milyon 512 bin 407, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65.7 oldu. 

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