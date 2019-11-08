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08.11.2019 - 15:31 |

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 23-31 Ekim tarihleri arasında alınan TUS 2. dönem tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 14:00'ten itibaren adayların erişimine sunuldu. TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23-31 Ekim 2019 tarihlerinde tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar açıklanan 2019-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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