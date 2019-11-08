08.11.2019 - 15:31 |
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 23-31 Ekim tarihleri arasında alınan TUS 2. dönem tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 14:00'ten itibaren adayların erişimine sunuldu. TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23-31 Ekim 2019 tarihlerinde tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar açıklanan 2019-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ