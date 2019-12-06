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06.12.2019 - 12:14 | | İHA

Üç aydır kayıp olan hemşirenin cesedi ormanda bulundu

Almanya'da 7 Eylül'den bu yana kayıp olan bir çocuk annesi hemşire Mine O.'nun cesedi ormanlık alanda gömülü bir şekilde bulundu. Eşi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Üç aydır kayıp olan hemşirenin cesedi ormanda bulundu

Almanya'da 7 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni ormanda bulunan hemşire Mine O.'nun Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan hemşire Mine O.’nun (26) cansız bedeli ormanlık alanda gömülü halde bulundu. 5 yaşında bir çocuk annesi olan Mine'nin cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını isteyen Duisburg polisi, Mine’nin kocası Ercan’ı sorgulamak amacıyla gözaltına aldı.

7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya’da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan Mine O.’dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis hemşirenin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı.

 

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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