Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'nin ardından adaylar puan durumlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercihlerine göre istedikleri üniversitelere yerleşen öğrenciler kayıt tarihlerini bekliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.