Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da adayların erişimine sunuldu. Binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu adayların erişimine sundu. Yayınlanan tercih kılavuzunda Önlisans için yer alan bölümler Tablo 3'de Lisans için üniversitelerin ayırdığı bölümler Tablo 4'de adayların bilgisine sunuldu. Peki YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih süreci boyunca adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süreci boyunca adaylar yaptıkları tercih işlemlerinde değişim yapabilecekler.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

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