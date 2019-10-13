Yarın hava nasıl olacak? 14 Ekim Pazartesi yurt genelinde hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 16°C, 24°C Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 16°C, 27°C Az bulutlu ve açık