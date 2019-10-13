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13.10.2019 - 18:30 |

Yarın hava nasıl olacak? 14 Ekim Pazartesi yurt genelinde hava durumu

Hafta sonunu mevsim normalleri üzerinde geçiren yurt genelinde, 14 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava durumu arayışları başladı. Peki yarın iş başı yapacak milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği hava durumu yarın nasıl olacak? İşte yurt genelinde 14 Ekim Pazartesi hava sıcaklıkları...

Yarın hava nasıl olacak? 14 Ekim Pazartesi yurt genelinde hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 16°C, 24°C Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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