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02.01.2020 - 13:20 |

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neden yayınlanmıyor?

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Diziyi sıkı bir şekilde takip edenler yeni bölümü merakla bekliyor. Yeni bölümde neler yaşanacağına dair az çok fikir edinmek isteyenler "Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neden yayınlanmıyor?

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neden yayınlanmıyor?

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Diziyi sıkı bir şekilde takip edenler yeni bölümü merakla bekliyor. Yeni bölümde neler yaşanacağına dair az çok fikir edinmek isteyenler "Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

Yasak Elam 63. bölüm ardından 64. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümde Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmdi, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’di. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düştü. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş olarak Şahika'yı seçiyor. Ve şimdi herkes için yeni bir dönem başladı.

Son bölümde bunlar yaşanırken yeni bölüm merak ediliyor. Yalnız yeni bölüm fragmanı yayınlanmış değil. 64. bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayımlnması bekleniyor.

 

 

 

 

 

Acemi sürücü berber dükkanına daldıÇin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.
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