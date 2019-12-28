‘Yeni sistem Meclis’i güçlendirdi’

Şentop, Meclis Tören Salonu’nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek Meclis’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. 100 yıllık bir parlamentonun önemi konusunda kamuoyunda bir heyecan ve farkındalık uyandırmayı amaçladıklarını söyleyen Şentop, önemli bir tartışma konusunun “TBMM’nin itibarı” meselesi olduğunu ifade etti. Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni hükümet sistemi esasen parlamentoların gücünü artıran bir sistem. Burada esasen hukuki imkanlara, potansiyele, parlamentonun güçlenmesine imkan verip vermediğine bakmak gerek. Parlamenter sistemde, yürütmenin kontrolünde olan bir parlamento vardır. Çünkü güvenoyu almışsa Meclis çoğunluğu hükümetin arkasında demektir. Halbuki yeni sistem parlamento çoğunluğunun, cumhurbaşkanı ile aynı partiden olma zorunluluğunu getirmiyor.. TBMM’nin bu ülkeyi, devleti kuran gazi bir kurum olduğunu, bu anlamda biricik mahiyete sahip kurum olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Meclisi zayıflatmak aslında Türkiye’yi zayıflatmak anlamına gelir. Bu Meclis hepimizin. Türkiye’de yaşayan 83 milyon insanımızın. ”

‘Manuel-otomatik’

Şentop, “partili cumhurbaşkanı” tartışmaları da anımsatılarak yöneltilen bir başka soruyu da şöyle yanıtladı: “ABD Başkanı partisiz mi? Fransa’da yarı başkanlık sistemi var, cumhurbaşkanı partisiz mi ya da Latin Amerika ülkelerinde? Dünyanın neresine giderseniz gidin başkanlık sistemi varsa o ülkede başkan mutlaka partilidir. Yerli otomobilin tanıtılacağını da düşünerek şu örneği vereyim: Sürekli manuel vitesli kullananlar, otomatik vitese geçince ilk zamanlar debriyaj arar, eliniz vitese gider.”Meclis’te 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin bir Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatan Şentop, komisyonun çalışmalarını tamamlayarak, metni dönemin Meclis Başkanı’na sunduğunu anlattı. Komisyonun CHP’li üyelerinin metne itirazları üzerine dönemin Meclis Başkanı’nın raporu Komisyona iade ettiğini, ancak Komisyonun gereken düzeltmeyi yapmadığını anlatan Şentop, “Bu haliyle bir mutabakat olmadan da bu metni resmi metne dönüştürmek mümkün değil. Bir metin var ortada ama bunu ‘komisyon raporu’ olarak nitelendirmek bu haliyle mümkün değil” dedi.

Toplantıda, 100 yıl nedeniyle hazırlanan kısa bir film de gösterildi. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, 1. Meclis’in açılış hazırlıklarının canlandırıldığı filmde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin görüntülerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “1919’da çok zor şartlar altında başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı 1923’te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak bugün karşılaştığımız sıkıntıları da 2023 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız” ifadeleri de yer aldı.

100. yıla görkemli kutlama

TBMM’nin 100. yılı görkemli etkinliklerle kutlanacak. Meclis Başkanı Şentop 100. yıl etkinliklerine ilişkin ana hatlarıyla bilgilendirme yaptı. Buna göre etkinlikler özetle şöyle:

TBMM’nin 100 yıllık tarihi uluslararası alanda akademisyenlerle birlikte ele alınacağı konferanslar, toplantılar ve uluslararası sempozyumlar düzenlenecek.

Cumhuriyet tarihi 10 bölüm belgeselleştirilecek

TBMM tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeler ortalama 3 dakikalık 100 kısa filmle anlatılacak.

Meclis’in sahip olduğu eserler ve antikalar, kütüphanesindeki önemli belgelerin yanısıra, Meclis mutafağının 100 yıllık tarihi, TBMM’nin bir günü belgeselleştirelecek. Meclis’teki tarihi konuşmalar da üç bölümde yayınlanacak..

Bilim, sanat, edebiyat ve spor dünyasından 115 isim milli mücadelede yaşananları sosyal medyadan anlatacak.

TBMM’nin 100 yıllık tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeleri içerecek 100 ciltlik bir almanak hazırlanacak.

23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’ye gelen çocuklar arasından seçilecek, “çocuk parlamenterler”, TBMM Genel Kurulu’nda özel bir oturuma katılacak.

Tüm illerde TBMM 100. Yıl Hatıra Ormanları kurulacak