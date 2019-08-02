Yetenek yarışı

Üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, devlet konservatuvarı ve spor bölümlerine yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için başvurular sürüyor. Adaylar, içlerinde resim, heykel, müzik, sahne sanatları, spor, moda ve tekstil tasarımı gibi programlar için düzenlenecek sınavlarda şanslarını deneyecekler.

Sınav ve değerlendirme işlemleri üniversitelere göre değişiyor. Ancak genel şartlar arasında TYT’den en az 150 ve üzeri puan alma şartı var. 2018 TYT’ye girip barajı aşan adaylar, bu puanlarını da kullanabiliyorlar. Bazı üniversiteler, daha yüksek puan isteyebiliyor. Ayrıca merkezi yerleştirme için tercihte bulunan adaylar da özel yetenek sınavına girebiliyorlar. Başvuruları süren üniversitelerden bazılarının sınav tarihleri, kontenjan bilgileri ve alım şartları şöyle:

Anadolu Üniversitesi: Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları, Çalgı Yapım, Müzikoloji, Türk Müziği ve Müzik bölümleri için 1-9 Ağustos’ta, TYT’den 150 ve üzeri puan alan adaylar, başvurabiliyor. Üniversitenin bölümlere göre öğrenci kontenjanları şöyle: Tiyatro 20, Opera 10, Çalgı Yapım Yaylı Çalgılar Yapımı 5, Müzikoloji Genel Müzikoloji 10, Üfleme ve Vurma Çalgılar 15, Piyano 10, Piyano 2, Piyano 4, Yaylı Çalgılar 10, Türk Müziği 15.

İstanbul Teknik Üniversitesi: Bugün başvuruları sona erecek yetenek sınavı için adayların öncelikle TYT’den 150 ve üzeri puan alması ön şart. Yeterli puana sahip adayların bugün İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın internet adresinden ön kayıt yapması, saat 16.00’ya kadar gerekli belgelerle konservatuvara başvurması gerekiyor. Ses Eğitimi, Türk Halk oyunları ve Müzik Teorisi bölümü için 30 yaş sınırı bulunuyor.

İki aşamalı sınav

İstanbul Üniversitesi: Başvuruları 10 Ağustos’a kadar alan üniversite, TYT’de 150 ve üzeri, 2018 TYT puanını kullanmak isteyenler için ise 200 ve üzeri puan şartı arıyor. Adayların başvuru yılı itibariyle Opera ve Müzikal Tiyatro programları için 24 yaşında veya daha küçük, Tiyatro (Oyunculuk) ve Bale Dansçılığı Programlarında 21 yaşında veya daha küçük olmaları gerekiyor. Müzik ve Müzikoloji’de ise yaş şartı aranmıyor.

Sakarya Üniversitesi: Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yer alan bölümler için başvuruları 23 Ağustos’a kadar kabul ediyor. Fakültenin özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak programlarından Resim’de 30, Seramik ve Cam Tasarımı’nda 20, Geleneksel Türk Sanatları’nda 35 kontenjan bulunuyor.

Yaşar Üniversitesi: Yetenek sınavı başvuruları 27 Ağustos’a kadar kabul ediliyor. Müzik bölümü için yetenek sınavları 2 ve 3 Eylül’de yapılacak. Sınavlar, 2 Eylül müzikal duyma, 3 Eylül performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

İstanbul Gedik Üniversitesi: Üniversite, Spor Bilimleri Fakültesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne 25 kız, 25 erkek; Antrenörlük Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerine 18’er kız ve 18’er erkek ve 4’er engelli öğrenciyi özel yetenek sınavıyla alacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne yüzde 100 burslu 15; yüzde 50 burslu 20 öğrenci özel yetenek sınavıyla alınacak. Sınava başvuru için son tarih 16 Ağustos.

Yeditepe Üniversitesi: Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Resim, Tiyatro’ya özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek üniversiteye, başvurular 4 Ağustos’a kadar yapılabiliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi: Çizgi Film ve Animasyon Bölümü için özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak üniversite, başvuruları 22 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde kabul ediyor. Çizim Sınavı ve mülakat 12 Eylül’de.

Farklı puanlar isteniyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Yetenek Sınavı ile Yaylı Çalgılar bölümü 20, Piyano-Arp-Gitar 20, Üfleme ve Vurma Çalgılar 16, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 10, Müzikoloji 40, Bale 42, Tiyatro 15, Opera 12 olmak üzere 175 öğrenci alacak. Başvuruları 5-9 Ağustos’ta alacak olan üniversite, sınava başvuracak adaylardan Tiyatro bölümü için TYT’den 180, diğer bölümler için de 150 puan alma şartı arıyor.