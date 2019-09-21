Yıldız: Bir kuruşu bile kaçırmadım

İddianamede bahsedilen paraların hepsinin legal olduğunu, bir kuruş parasını yurt dışına kaçırma durumunun olmadığını ifade eden sanık Yıldız, savunmasında şunları kaydetti: “Şirketlerde rutin denetimler yapıldı. Dolandırıcılık iddiaları var. 200 küsur insanın içinde tek bir insan var, bunu da kabul etmiş. Bizim içimize sızan bir kişidir bu. ‘Örgüt’ demeyelim, rencide oluyorum. Ben büyük çaplı inşaat işleri yaptım, o kişiyi de işimin içine sokmadım. Bizim mal varlığımızda artış mı olmuş, kendi mal varlığında artış olmuş. Yapan suçlu dışarıda, biz içerideyiz. Eylemi yapan yargılansın. Bir suçum olsa söylerim, suçu yapanı bilsem söylerim.”

Tutuklu sanık Oktar Babuna’nın verilen arada diğer sanıklarla konuştuğu ve pos bıyık bıraktığı görüldü. Duruşma, bugün devam edecek.