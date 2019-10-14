YSK personel alımı başvuru şartları! YSK başvuru ekranı

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

Başvurular 14 Ekim 2019 tarihinde 09.00'da başlayıp, 21 Ekim 2019 saat 17.00 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesi 'www.ysk.gov.tr'den yapılacak. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, orta öğretim mezunları için KPSS P94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.