Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul dün akşam 20. bölüm ile ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul son bölümde Nedim, Cenk'e yaptıklarının bedelini ödetmek için yavaş yavaş hamlelerini ortaya koymaya başladı. Ceren'i kendi amaçları doğrultusunda kullanan Nedim, Köşk'e Ceren'i davet etti. Herkes masada büyük şok yaşadı. Yaşanan bu durum Agah Karaçay tarafından çok sert bir dille karşılanınca Nedim'in ağzından dökülen sözler Agah Karaçay'ı şaşkına uğrattı. İşte Zalim İstanbul son bölüm izleme linki ve 21. yeni bölüm fragmanı....

ZALİM İSTANBUL 20. BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI