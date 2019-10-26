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26.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

‘Zehir patroniçesi’ Saide’ye son darbe

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi’nde uyuşturucu satılan adreslere operasyon düzenledi.

‘Zehir patroniçesi’ Saide’ye son darbe

Zehir Patroniçesi” olarak bilinen ve cezaevinde bulunan Saide D.’den talimat aldığı belirlenen aralarında ikisi çocuk, 11’i kadın, 20 torbacı gözaltına alındı. Adreslerde bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan 4 kilo 192 gram narkotik madde ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 20 torbacıdan ikisi çocuk, sekizi kadın 14 torbacı tutuklandı. Çetesini cezaevinden teknik takiple yöneten Saide D.’nin de ifadesi alındı. Kurduğu çeteyle gençlere uyuşturucu sattığı gerekçesiyle geçen yıl tutuklanan Saide D. 30 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

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