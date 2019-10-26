‘Zehir patroniçesi’ Saide’ye son darbe

“Zehir Patroniçesi” olarak bilinen ve cezaevinde bulunan Saide D.’den talimat aldığı belirlenen aralarında ikisi çocuk, 11’i kadın, 20 torbacı gözaltına alındı. Adreslerde bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan 4 kilo 192 gram narkotik madde ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 20 torbacıdan ikisi çocuk, sekizi kadın 14 torbacı tutuklandı. Çetesini cezaevinden teknik takiple yöneten Saide D.’nin de ifadesi alındı. Kurduğu çeteyle gençlere uyuşturucu sattığı gerekçesiyle geçen yıl tutuklanan Saide D. 30 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.



