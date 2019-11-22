‘Zorunlu tedavi’ komisyondan geçti

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, bağımlıya zorunlu tedavi öngören maddenin “uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, bağımlılığı olanların ailelerine de destek olabilmek amacıyla yapıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlemelerin komisyondaki görüşmelerinde Milliyet’in manşetine taşıdığı konuya ilişkin açıklama yapan Çelik, “Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemelerle, kişinin bir sağlık kuruluşuna yerleştirilebilmesi ve resmi sağlık kurulu raporu alınabilmesi için hekim ön raporu usulü düzenlenmekte, kişinin sağlık kuruluşunda bulundurulabileceği süre 20 gün ile sınırlandırılmaktadır. Yine bu süre zarfında gerekmesi halinde, gerekli tıbbi müdahalenin yapılması imkanı getirilmektedir. Ayrıca, madde kapsamında alınan kararların icrası için gerektiğinde ilgili kişi hakkında zor kullanılabilecek ve sağlık görevlilerinden gerekli tıbbi yardım alınabilecektir” dedi.



Kaboğlu: Sıkıntılı



CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ise, teklifte uyuşturucunun yanı sıra “zararlı alışkanlıklar” konusunda düzenleme yapıldığını belirterek, “zararlı alışkanlık” kavramının öznel olması nedeniyle söz konusu kavramın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenlemeyi eleştiren Kaboğlu, bu maddenin anayasanın özellikle 17. maddesi açısından sıkıntı olacağını ifade ederek, “Kişinin bedensel bütünlüğüne müdahale teşkil etmektedir. Çünkü burada rıza aranması gerekmektedir. Bu maddenin değiştirileceğini umut ediyorum” dedi. Komisyona bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da, “Zorunlu tedavi daha çok vatandaşlarımız ve bağımlı aileleri tarafından talep ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın ALO 191 danışma hattına 2018 yılında 48 bin 416 çağrı yapıldı. Bu çağrıların yüzde 28.8’i yani her 4 aramadan 1’i bu konuyla ilgili. ‘Annesini öldüren, kardeşini yaralayan bağımlılarla karşılaşıyorsunuz. CİMER başvurularının yüzde 35’i de bu yönde, gelen şikayetlerde” dedi.



21 gün tedavi süresi



Seydioğulları, “Teklifte getirilen 20 günlük sürenin sebebi şu: 21 günde mutlak temizlik... 3 hafta içinde bir bağımlının temizlenme süresi. Maddeden tamamıyla kurtulma süresi” diye konuştu. Teklifte yer alan “kişiler hakkında zor kullanılabilir” ifadesini de açıklayan Seydioğulları, “Eğer kendisine ve çevresine bir zararı söz konusuysa, kriz anındaysa, iradesini kaybetmiş durumdaysa haliyle doğal olarak yapılması gereken durum zor kullanmak. Geçen hafta Osmaniye’de bir olay yaşadık. Bir bağımlı ailesi Ben babayla doğrudan görüştüm. İşin içinden çıkamadık gaspa teşebbüsten şikayetçi oldu. Çocuk tutuklandı, kendi iradesi yerine geldiğinde tedaviyi kabul etti. Şu anda da yatırdık” dedi.



Kabul edildi



95 maddelik yasa teklifi TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Yasa teklifine göre; uyuşturucu madde bağımlılarının tedavileri için gerektiğinde zor kullanılabilecek.

CHP’den tepki



TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de Milliyet’e yaptığı açıklamada düzenlemeyi eleştirdi. Bu düzenlemenin kapsamının net olmadığını belirten Emre, kişilerin rızası olmadan vücut bütünlüğüne dokunulmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Emre, “İktidarın hak ve özgürlükler konusundaki karnesi zayıf olduğu için buna endişe ile yaklaşıyoruz. Acaba, bu düzenlemeyle bir kişinin bağımlı olduğu, akıl zayıflığı olduğu iddia edilerek, insanların temel hakları ihlal edilir mi? Bu düzenleme mevcut haliyle Anayasa’ya aykırıdır” dedi.