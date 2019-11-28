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    HaberlerKıbrıs Haberleri‘Akdeniz’de haklarımız istismar ediliyor’
    28.11.2019 - 07:50 |

    ‘Akdeniz’de haklarımız istismar ediliyor’

    Kıbrıs’ın kaynaklarının Güney ve Kuzey arasında eşit bölüşülmesi gerektiğini belirten Başbakan Ersin Tatar, “Faaliyetleri birlikte organize etmek için Kıbrıslı Türklerin bir komitesi olmalı. Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız istismar ediliyor” diye konuştu

    ‘Akdeniz’de haklarımız istismar ediliyor’

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de haklarının istismar edildiğini belirterek, “Yeni dünya düzeninde barış ve istikrar için bizim bu gerçeklerin kabulüne ihtiyacımız var. Aksi taktirde istikrarsızlık dengesizlik olabilir” dedi.

    Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru” temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi’nin açılışında konuşan Tatar, Türkiye’nin kendileri için de dünya için de önemli bir ülke olduğunu, mülteci meselesinde bunu tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

    ‘Anlayışlı olmalılar’

    Tatar, milyonlarca Suriyelinin Türkiye’de bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin 40 milyar dolar harcadığını belirtti.

    Barış, istikrar ve sürdürülebilirlik isteniyorsa ülkelerin daha anlayışlı ve özenli olması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Büyük liderler, ülkeler, daha güçlüler daha anlayışlı olmalı ki daha adil bir dünyanın oluşmasına vesile olsun. Dünyamızın karşılaşacağı bir felaket var, gerçek anlamda önlem alınmazsa 100 sene sonra öyle bir afetle felaketle karşı karşıya olacağız ki bunu kaldıramayız” dedi.

    ‘Komite olmalı’

    Kıbrıs’ın kaynaklarının da Güney ve Kuzey arasında eşit bölüşülmesi gerektiğini belirten Tatar, şöyle devam eti:
    “Tarihi ve siyasi sebeplerden dolayı Güney Kıbrıs tanındığından, devam eden anlaşmalara, denge kurma gayretlerine ve yeni kaynakların dağıtımındaki çabalara rağmen, bu kaynaklar Rumlar tarafından istismar ediliyor. Bu faaliyetleri birlikte organize etmek için Kıbrıslı Türklerin bir komitesi olmalı. Ama komşumuz güçlü devletlerin desteği ile bunu reddediyor. Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız istismar ediliyor. Yeni dünya düzeninde barış ve istikrar için bizim bu gerçeklerin kabulüne ihtiyacımız var. Aksi taktirde istikrarsızlık dengesizlik olabilir.”

    Tatar gala yemeğine katıldı

    ‘Akdeniz’de haklarımız istismar ediliyor’



    Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uluslararası işbirliği platformu tarafından düzenlenen 10. Bogaziçi Zirvesi’nin gala yemeğine katıldı.

    Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Çırağan Sarayında düzenlenen geceye İspanya eski Başbakanı Rodriquez Zapatero, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve cok sayıda davetli katıldı.

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