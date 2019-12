‘Anketlerde önde gidiyorum’

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylığını her ne kadar açıklamasa da oraya doğru gittiğini belirtetek “Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Tatar arkasında Ulusal Birlik Partisi’nin olduğuna vurgu yaptı.



UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kanal T’de programa katılan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair önemli mesajlar verdi. Başbakan Ersin Tatar, adaylık konusunun ay sonuna kadar netleşebileceğini ifade etti.



‘Ay sonu netleşir’



Ülkede çeşitli anketlerin yayınlandığına dikkat çeken Başbakan Tatar, en doğru anketin halkın verdiği oy olduğunu ifade ederek, sonucun sandıkta belli olacağını kaydetti. Tatar, seçim sürecinde partilerin önemine vurgu yaparak “Benim arkamda UBP var. Bu parti hareketlendiğinde büyük güç ortaya çıkar. Partililerim ne karar verirse ona göre bu işin hareketlenebileceğini söylüyorum. Çeşitli anketlerin bir kısmında ben önde görünüyorum. Ben UBP ye güveniyorum” şeklinde konuştu.



Tatar, UBP’nin bu kritik dönemde kendi adayını göstereceğini yineleyerek, “benim adaylığım gündeme geliyor. Sağın tek adayı oluşmadı, benim işaret edildiğim ortaya çıkıyor. Ay sonuna kadar netleşir. Ben acele etmedim, herkesin desteğini almak için geri durdum. Bu iş yavaş yavaş pişirildi, ortaya geliyor. Herkesin desteğini aldığımızda ciddi olur. Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz. Vatandaş değerlendirirken bir kez daha düşünecek. Yapılan yapılmayan işler var, bütün bunları değerlendirdiğinizde böyle gider mi gitmez mi sorulacak. Artık yeni bir sayfanın açılması, yeni bir duruş, halkın beklentilerini yerine getirecek yeni bir sayfa önemlidir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanının toplum lideri pozisyonunda olduğunu ifade eden Tatar, liderin herkesle ilgilenen birisi olması gerektiğine vurgu yaptı. Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;



“Cumhurbaşkanının konusu sadece Kıbrıs meselesi değil, maça da gitmeli. Ben her yerde olan biriyim. Halkı yurt içi ve dışında temsil edebilecek biriyim. İnsanlarla iç içe olmak, her türlü ortamda sosyal ortamı yakalamak önemli.”



Yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin ve Türkiye medyasında yer almasının muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirten Tatar, “Ben orada da iş yapıyorum. CNN Türk’te çıktım milyonlar izledi beni. Ben orada KKTC ve Kıbrıs Türk halkını, dünyanın bize yaptığı haksızlıkları anlattım. Önemli bir iş yaptım diye düşünüyorum. Gezermişim, öyle diyorlar. milyonlarca insanlara Kıbrıs Türkü’nü anlattım. Böyle önemli programlara katılmak önemlidir, bunu anlatmak bize düşer” dedi.



‘Yürekten bağlıyız’



Türkiye ile ilişkiler noktasında da konuşan Tatar, ucuz siyasetten uzak durulması gerektiğini söyledi. “Dik duruş falan peşinde değilim” diyen Tatar, “Ben ortamı yumuşatarak ilişki kurmak durumundayım. Biz Türkiye’ye yürekten bağlıyız parti olarak. Bizim Türkiye sevgimiz ve bağımız… Bu demek değil ki biz saygın ilişki istemeyiz. Güya bizim sevgimiz saygın bir ilişki değil diye eleştirmeye çalışıyorlar, biz de saygın ilişki isteriz. Biz de efendiliğimizle bu ilişkileri geliştiririz” şeklinde konuştu.

‘Masa Rumların üzerine devrildi’



Kıbrıs meselesi ile ilgili konuşan Tatar, CransMontana’da her şeyin çöktüğünü, masanın da Rum tarafının üzerine devrildiğini söyledi. “Şimdi ne değişti de devam ediyoruz?” diye soran Tatar, Berlin görüşmesinin gayri resmi olduğunu vurguladı ve seçime yönelik bir hareket olarak değerlendirerek, “şov yapıldı” ifadesini kullandı.



Başbakan Tatar son olarak kapalı Maraş ile ilgili de konuşarak sözlerini şu şekilde noktaladı:



“Maraş 45 yıldır kapalı. Madem ki hala görüşmeler devam ediyor ve umut yok, daha fazla kapalı kalmasının anlamı yok. Orası KKTC sınırları içinde. Burası bu saatten sonra KKTC’nin içinde olacaktır. Buranın açılması önemlidir. Uluslararası hukuka göre gereği yapılacaktır. Eski sahipleri Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuracak, burada komisyon malları eski sahiplerine verecek. Bu malları KKTC yönetiminde açacaklar. Beğenmezler ise satacaklar.”