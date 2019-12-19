CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhünman oldu

Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında eski Genel Başkanlar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer ve Özkan Yorgancıoğlu’nun konuşmalarının ardından Erhürman’ın adaylığı oy birliğiyle onaylandı. Tufan Erhürman, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, onyıllarca barış olsun diye çalıştıklarını, bu yola 1970’lerin başında Ahmet Mithat Berberoğlu ile çıktıklarını söyledi.

Statüko sürdürülemez diye yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, 1970’lerden beri bir an önce kapsamlı çözüm, federal çözüm ve barış diyen kesim olduklarını, bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılamadığı takdirde, gerginliklerin yaşanabileceğini ve bölge barışının tehlikeye düşebileceğini bu nedenle çözüm ve barış dediklerini kaydetti.

“Kalıcı barışın garantisi adada da bölgede de bir an önce federal kapsamlı çözümdür” olduğunu belirten ve ülkedeki durumu “sürmez durum” olarak niteleyen Erhürman, mevcut durumun Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma konusunda endişelere tanık olduklarını, mevcut durumun Kıbrıs Türkünün uluslararası hukukla buluşmasını engellediğini; ticaret, turizm, eğitim, sporu önünde engel koyduğunu ifade etti. Erhürman açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yarının Kıbrıs’ı için bugünden harekete geçmeliyiz. Bugünden tezi yok yola çıkıyoruz.Y apacağımız bellidir, Birleşmiş Milletler, AB, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve etkili olan tüm ülkelerin gündeminde aralıksız bir biçimde Kıbrıs Türk halkının bulunmasını sağlamalıyız. Gündemlerinde Kıbrıs Türk halkının, çözüm iradesi, barışı inşa çabası, çözüme bir an önce ulaşılamayan koşullarda ortaya koyduğu meşru hak ve talepleriyle, adım adım çözüme götürecek, uluslararası toplumla buluşturacak önerilerle olmasını sağlamak durumundayız. Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var.”