‘Engellerin 365 gün farkındayız’

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığı bir raporda engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.



Açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşama kazandırılması adına atılan en önemli adımın, engelli istihdamı alanında atıldığı ve yasal oranın üzerinde istihdam sağlandığı belirtildi. Maddi ve manevi destek olan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nde şu anda 8 engelli vatandaşın görev yaptığı kaydedildi.



Yapılan yardımların 330 bin TL’sinin özel eğitim ihtiyacı bulunan kişilerin okul masrafları ve ihtiyaçlarının karşılanması; 211 bin TL’sinin engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması; 45 bin TL’sinin ise hasta bezi alımı için kullanıldığı belirtildi.



8 adet tekerlekli sandalye, 8 adet akülü sandalye ve 5 banyo sandalyesi alımı yapıldığı 2019’da bu kalem için 78 bin TL harcandığı kaydedildi. Engelli bireyler için ayrıca 15 bin TL değerinden üç adet rampa yapıldı vurgulandı.