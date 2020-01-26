26.01.2020 - 07:50 |
Esnafı ziyaret etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, dün Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman beraberindeki heyetle, ilk olarak Cahit Necipoğlu Ltd, ardından Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve Baharyolu Co. Ltd’yi ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Haspolat Muhtarlık Binası’na giden Erhürman, burada köy Muhtarı Asım Egemen’le görüştü, ardından da Haspolat Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman, burada nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik vizyonunu paylaşırken, halkın da sorduğu soruları yanıtladı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.