Girne’de su taşkınlarına karşı menfez yapılıyor

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl iki gölet temizlenerek, yaklaşık 20 bin ton suyun toplanması sağlandı.

Açıklamada, derelerde yapılan çalışmalarda 2 bin metrekare temizlik gerçekleştirildiği ve 2018 yılında Aralık ayında meydana gelen sel felaketinde Karakum’da hasar gören yolda menfez yapıldığı kaydedildi.



5 farklı sokakta toplam 846 metre yağmur suyu drenaj hattı döşendiği ifade edilen açıklamada, dere içerisine 110 metre çift taraflı perde duvar inşa edildiği ve yaklaşık 2 bin mevcut yağmur suyu ızgarasının temizlendiği kaydedildi.



Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalar ise şu şekilde aktarıldı:



“Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıllarda ise 22 sokak ve cadde de yaklaşık 3 bin metre yağmur suyu drenaj hattı, 35 noktada yağmur suyu ile ilgili çalışma, 2 bin metrekare dere temizliği, 162 metre yağmur suyu hattı kanal temizliği ve yaklaşık bin 500 adet yağmur suyu rögar temizliği gerçekleştirildi.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, konuyla ilgili açıklamasında, sürekli büyüyerek gelişen Girne’de yağışlardan meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Güngördü, yağmur sularının yer altına alınması için yağmur suyu drenaj hatları, su kanalları, yağmur suyu ızgarası, su kanalı ve kutu menfez yapımına ağırlık verdiklerini ifade ederek, mevcutların ise bakımı ve onarımının gerçekleştiğini dile getirdi.



Güngördü, Girne Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde yıllardır temizlenmeyen dere ve göletlerde temizlik çalışması yapıldığına dikkat çekerek, su akışını engelleyen izinsiz yapıların da yıkıldığını kaydetti.



Özyiğit’ten imar planı çağrısı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Basın Bürosu aracılığıyla İmar Planı hakkında yaptığı açıklamada, İmar Planının kamuoyunun bilgisine getirilmesi gerektiğini, aksi halde Birleşik Kurul’da kabul edilen İmar Planı üzerinde değişiklik yapılıp yapılamadığından emin olunamayacağını kaydetti.



İmar Planı’nın Birleşik Kurul’da onaylanmasının ardından Bakanlar Kurulu veya bir başka merciinin plan üzerine değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığını kaydeden Özyiğit, Planın içeriğinde sıkıntılar varsa bunu düzetmenin yolunun belli olduğunu, söz konusu değişikliklerle ilgili halkın katılımıyla demokratik sürecin başlatılabileceğini belirtti.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a, Birleşik Kurul’da kabul edilen Planı, Şehir Planlama Dairesi’nin web sayfasından yayınlama çağrısında bulunan Özyiğit, “Plan üzerinde yapılacak değişiklikler nedeniyle doğabilecek bir hukuki durumdan hem İçişleri Bakanı hem de Başbakan’ın sorumlu olacağını” kaydetti.



Önerge Meclis’e sevk edildi



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yüksek Mahkeme’den gelen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören önerinin onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini açıkladı. BRT’de katıldığı “Burası önemli” programında konuşan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun Yüksek Mahkeme’den gelen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören öneriyi onaylayarak Meclis’e sevk ettiğini söyledi. Onaylanan öneri içerisinde Anayasada yargıçların görev süresinin uzatılmasının da yer aldığı bir dizi değişikliğin de olduğunu ifade eden Taçoy, Anayasa değişikliği için de referanduma gidilmesi gerektiğini kaydetti. Taçoy, Meclis’e sevk edilen öneride, referandumun da 12 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.