Kamu borç yükü azaltılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2019 mali yılı yıl sonu tahminlerine göre 452,2 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü belirtti.

Amcaoğlu, 11 yıllık dönemin ardından 412,2 milyon birikmiş bir açık söz konusu olduğunu, 2020 yılı bütçe açığı da göz önüne alındığında öngörülen ödeneklerin üzerine çıkılması bir yana, 2020 yılı bütçesinde öngörülen giderlerin yapılabilmesi için, taviz verilmeksizin bütçe açığını azaltma yönünde çalışma yapılması hususunda herkese önemli görev düştüğünü belirtti.

Kamu borç yükünün kontrol altında tutulması ve azaltılmasının birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Yerel Gelirler %21,85, Yerel Giderler ise %11,62 artış öngörüsü çerçevesinde 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hazırlandı” dedi. Amcaoğlu, “2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nca; 8 milyar 814 milyon Türk Lirası gider, 8 milyar 236 milyon Türk Lirası gelir, 578 Milyon Türk Lirası bütçe açığı olarak onaylandı” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı dün görüşmeye başladı. Toplantıya, Komite Başkanı UBP Millletvekili Sunat Atun’un açılış konuşmasıyla başladı ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam edildi.

‘Ülkeye hayırlı olsun’

Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2020 Mali Yılı Bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, bütçe hazırlıklarında katkı koyan, Bakanlığın ve diğer Bakanlıklar ile Bağımsız Dairelerin çalışanlarına, her bütçe döneminde olduğu gibi yoğun bir tempoda yürütülecek bütçe maratonunda katkı koyacak Meclis çalışanları ile Komite başkan ve üyelerine, basın ve yayın çalışanlarına da teşekkür etti.

Sürdürülecek yoğun çalışmalar sırasında gerçekleştirilecek tüm değerlendirme, eleştiri ve katkılardan yararlanmak istediklerini de dile getiren Amcaoğlu, bütçenin “henüz gerçekleştirilmemiş olan, tahmini rakamları gösteren gelecek zaman periyodu için yapılan belirli bir döneme ait yapılacak giderleri ve elde edilecek gelirleri gösteren mali plan ve mali yıl olarak adlandırılan dönem” olduğunu söyledi.

‘İyi planlanmalı’

“Bu dönem; mali, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar yaratır. Bu nedenle bütçenin iyi planlanması ve dikkatli kullanılması önem arzetmektedir” diyen Olgun Amcaoğlu, “Elbette ki ihtiyaç ve talepler her zaman olduğu gibi yüksektir. Özellikle taleplerdeki yükseklik ülkemizin kaynak ve olanaklarının gözönüne alınmaması yanında daha başarılı olma, daha iyi hizmet yaratma insanlarımıza daha iyi olanak sağlama yönündedir. Ancak bizlerin de görevi ülke kaynaklarının olanaklar nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde etkin olarak dağılımını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, bu hedefle, geçmiş veri ve bilgileri de kullanılarak gelecek tahmin ve programlarına uygun olarak ihtiyaçların karşılanması yönünde etkin dağılımının en iyi şekilde yapıldığı inancı ile hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın onaya sunulduğunu kaydetti.

‘Taviz verilmeyecek’

Gelecek nesillere yük bırakmama veya en az şekilde yük bırakmanın sorumluluğunu taşıyarak, KKTC’de ilk defa Kooperatif Merkez Bankası ile yapılan bir protokol ile kamu borçlarının Ekim 2018 ayından başlayarak geri ödenmesine başlandığını vurgulayan Amcaoğlu, bu durumun 2020 yılı ödemelerinde kendilerini zorlayacağının açık olmakla birlikte taviz verilmeden borçların ödenmesinin bütçeden yapılacak ödemelerin önemli bir paydasını oluşturacağını belirtti.

‘452.2 milyon TL bütçe açığı öngürülüyor’

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2019 mali yılı yılsonu tahminlerine göre 452,2 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü belirtti. Amcaoğlu, 11 yıllık dönemin ardından 412,2 milyon birikmiş bir açık söz konusu olduğunu, 2020 yılı bütçe açığı da göz önüne alındığında öngörülen ödeneklerin üzerine çıkılması bir yana 2020 yılı bütçesinde öngörülen giderlerin yapılabilmesi için, taviz verilmeksizin bütçe açığını azaltacak çalışma yapılması hususunda herkese önemli bir görev düştüğünü belirtti.