Kız Kardeşim Projesi kadınlarla buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kaner Şirketler Grubu yöneticilerinden Didem Kaner, Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, çeşitli kurumların temsilcileri ve projeye destek veren kadınlar katıldı.

LTB Başkanı Harmancı, birçok farklı alanda kadın ve kadına dair çalışmaları desteklemeye gayret ettiklerini ifade etti. Harmancı, “Keşfedilmeyi bekleyen, ekonomik hayata katmak zorunda olduğumuz birçok kadın var. Bu yüzden belki de buradan sizler elçi olarak çıkacaksınız ve o eli onlara hep birlikte uzatacağız. Ben her yıl İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği etkinlikler vasıtası ile birçok başarılı kadınla tanışıyorum. O etkinlikte dikkatimi çeken en önemli unsur hala daha yönetici pozisyonunda olan az sayıda kadının var olmasıdır. Global markaların bile sadece yüzde 11’inin CEO’su kadın, ortada yüzde 30’u aşamamış kadın emeği var. O yüzden hem ülkemizde hem de dünyada daha kat edilecek çok yol olduğuna inanıyorum” diye konuştu.