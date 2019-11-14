KKTC’nin 36. yılı törenle kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 36. kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında yarın saat 15.00’te tören yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk sunacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören Cumhurbaşkanı’nın Anıt Özel Defterini imzalamasıyla sona erecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki tören, inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda yarın saat 15.30’da yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk sunacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

15 Kasım resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Cuma günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul edecek.

Akıncı, saat 19.00’da ise Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yarın saat 19.00’da, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.

15 Kasım Cuma günü, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Küçük Bulvarı’nda tören

15 Kasım KKTC’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı, tören birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşması, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşması ardından, Lefke ve Erenköy’den gelen bayrakların Cumhurbaşkanı’na takdimi, halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak. Törende halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve tören geçişi yer alacak. Mehteran konseri saat 15.45’te yapılacak.

Şiirler okunacak

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 14.30’da başlayacak.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından resmigeçit ile son bulacak.

Mehteran Takımı yarın 15.00-15.30 saatleri arasında Atatürk Büstü önünde gösteri sunacak. İskele’de 15 Kasım töreni saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak, konuşmalar ve şiirlerin ardından halk dansları ve horon ekibi gösteri sunacak ve resmi geçitle tören sona erecek.

Tören sonrası İskele Belediye Gazinosu’nda İskele Belediyesi tarafından kutlama kokteyli düzenlenecek.

Güzelyurt’taki ilk tören saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından müze önüne geçilecek. Törenlerde çelenk sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları ve resmigeçit düzenlenecek.