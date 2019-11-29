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    29.11.2019 - 07:50 |

    Mağusa’dan ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ oyunu

    Mağusa Sanat Tiyatrosu, Alper Susuzlu’nun yazıp ilke Susuzlu’nun yönettiği “Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli oyunu bugün sahneliyor.Oyun insani değerleri anlatan toplumsal içerikli konuları ele alıyor.

    Mağusa’dan ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ oyunu

    Özellikle kadınların anlatamadıklarını anlatmaya çalışan oyunda, beyaz çarşaflara hapsedilen kadınların trajikomik hallerinin yanısıra oyunda kimin daha akıllı olduğunu ve nefesinin aydınlık olduğunu sorgulanıyor.

    Oyunda Ali Çetin, Kumru Garabli, Özgem Gedik, Hilal Başaranlar, Begüm Gedik rol alırken; sahne amirliğini Rabia Çetin ile Salih Hoca, teknik yönetmenliği ise Özgür Garipsazcı yapıyor.

    “Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli oyunun yarın saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyeri gerçekleştirilecek.
    Oyun, yarın saat 15:00 ve 20:00’de aynı yerde izleyici ile buluşacak.

    Rezervasyon 05338230310 numaralı telefondan yapılabilecek.

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