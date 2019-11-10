Öğrenciler şiir okuyacak

Ayrıca, The English School Of Kyrenia Konferans Salonunda saat 15.00’te anma töreni gerçekleştirilecek.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir, video, Atatürk ile ilgili drama, oratoryo, müzik eşliğinde drama gösterisi ve solo performans sergilenecek.



Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Kurtuluş Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunacak. Tören, Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.



Mehmetçik’te koro



Akdoğan’daki tören Akdoğan Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak. Törende Polatpaşa Lisesi öğretmeni Sultan Tütüncüoğluları günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak. Şiirlerin okunmasının ardından Atatürk ile ilgili özdeyişler okunacak. Mehmetçik’teki anma töreni de Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacak. Törende protokolün Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi yer alacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler ve koro sunumu Mehmetçik Ortaokulu tarafından yapılacak.