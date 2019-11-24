Sezonu açamayan Antalya Şehir Tiyatroları’nda isyan: Oyunculardan videolu tepki

Bunun sonucunda da AŞT’de sadece 10 tiyatrocu kalmış ve yeni sezonda tiyatro, perdelerini açamamıştı. Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, yaptığı açıklamada AŞT yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 105 yıldır aralıksız perdelerini açan İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Eskişehir, Kocaeli gibi katma bütçeli şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesinin aynen uygulanmasının sağlandığını belirtti. Tuncer, sözleşmesi feshedilen çalışanlarla ilgili de “Saat ücretli olarak çalıştırılması yasal olarak mümkün olmadığı Teftiş Kurulu raporumuzla tespit edilen saat ücretli çalıştırılan 39 müzisyen ve oyuncunun iş akitleri, istihdam şekillerinin doğru olmaması sebebiyle sonlandırıldı. 8 tanesinin hizmet alımı onaylanmadı” dedi.









‘24 oyun çöp’



Sanatçılar işten çıkarılmalara tepki olarak bir video çekti. Yönetmen ve oyuncu Engin Alkan ve oyuncu Ezgi Mola’nın paylaştığı video da sanatçılar, “Antalya Şehir Tiyatroları dağıtılıyor. 36 yıllık tiyatro, ilk kez sezonu açamadı. 48 sanat çalışanı işten çıkarıldı. Sanat yönetmeni ve idari müdür görevden alındı. 24 oyun çöpe atılıyor” ifadelerini kullandı.