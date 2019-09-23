Tesla'dan batarya ömrünü 4 kata çıkaracak hamle!

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkanlara göre Lityum İyon pillerin yeni teknoloji ile çok daha uzun çmürlü olacağı söyleniyor.

Teknoloji çağında olsak da belirli nedenlerden ötürü, batarya teknolojisi, diğer teknolojiler kadar çabuk ilerlemiyor ve biraz yerinde sayıyor diyebiliriz.

Drone ve akıllı telefon gibi ürünlerin batarya ömrü 3 sene kadar oluyor. Bu durum elektrikli araçlar içinde geçerli bir durum. Hal böyle olduğu için, pek çok firma batarya konusunda yeni bir çözüm üretmek için araştırma yapıyor.

Elektro Kimya dergisinde yayınlanan makaleye göre, batarya konusunda Tesla ve Dalhousie Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda, 1.5 milyon km batarya ömrü ile 4000'den fazla şarj döngüsü sunan yeni bir Lityum İyon teknolojisi geliştirildiği belirtiliyor.

Tabi bu teknoloji şu an geliştirme aşamasında, fakat tamamlandığı zaman, elektrikli araçlar için yeni bir çağa adım atılmış olacak.