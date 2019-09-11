Çiğ köfte yapımı çok zahmetli bir lezzettir. Ancak biz sizin için evinizde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifini paylaştık. Yapımı çok basit olan ve zahmetsiz olan etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte etsiz çiğ köfte tarifi...

Malzemeler:

-2,5 su bardağı ince bulgur

-1,5 su bardağı sıcak su

-1 çay bardağı isot

-1 çay bardağı zeytinyağı

-3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

-1 yemek kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı biber salçası

-4 yemek kaşığı nar ekşisi

-1 çay kaşığı tuz

-1 adet rendelenmiş soğan

-1 adet limon suyu

Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?

-Bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökerek suyunu çekip şişene kadar bekletin.

-Rendelenmiş soğanı bir tülbentin üzerine alın fazla suyu sıkın.

-Mutfak robotunuzun içerisine tüm çiğ köfte malzemelerini koyun ve azar azar çekmeye başlayın.

-Arada bir açıp spatulayla yapışan malzemeleri içe doğru iterek daha hızlı çalışmasına yardımcı olun.

-Tüm malzemeler güzelce harmanladığından harcı bir kabın içerisine aktarın. Çiğ köfte harcınızdan elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin.

-Ardından yeşilliklerle servis edin.

Püf noktası:

-Robottan geçirirken tüm malzemelerin birbiriyle harmanlanması için robotunuzu ara ara durdurup bıçaklara yapışan malzemeleri temizleyerek çalıştırmaya devam edin.

-Kıvamı çok koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Acılık ve ekşilik seviyesini de damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz.

-İçine koyacağınız soğanın suyu mutlaka öncesinde sıkın.

Afiyet olsun.