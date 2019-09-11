Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYöresel LezzetlerEtsiz çiğ köfte tarifi
11.09.2019 - 09:58

Etsiz çiğ köfte tarifi

Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, sorusunu sizin için yanıtladık. Evinizde sadece 10 dakika hazırlayabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte etsiz çiğ köfte tarifi...

Etsiz çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte yapımı çok zahmetli bir lezzettir. Ancak biz sizin için evinizde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifini paylaştık. Yapımı çok basit olan ve zahmetsiz olan etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte etsiz çiğ köfte tarifi... 

Malzemeler:

-2,5 su bardağı ince bulgur
-1,5 su bardağı sıcak su
-1 çay bardağı isot
-1 çay bardağı zeytinyağı
-3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı biber salçası
-4 yemek kaşığı nar ekşisi
-1 çay kaşığı tuz
-1 adet rendelenmiş soğan
-1 adet limon suyu

 Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? 

-Bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökerek suyunu çekip şişene kadar bekletin.
-Rendelenmiş soğanı bir tülbentin üzerine alın fazla suyu sıkın.
-Mutfak robotunuzun içerisine tüm çiğ köfte malzemelerini koyun ve azar azar çekmeye başlayın.
-Arada bir açıp spatulayla yapışan malzemeleri içe doğru iterek daha hızlı çalışmasına yardımcı olun.
-Tüm malzemeler güzelce harmanladığından harcı bir kabın içerisine aktarın. Çiğ köfte harcınızdan elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin.
-Ardından yeşilliklerle servis edin.

Püf noktası:

-Robottan geçirirken tüm malzemelerin birbiriyle harmanlanması için robotunuzu ara ara durdurup bıçaklara yapışan malzemeleri temizleyerek çalıştırmaya devam edin.
-Kıvamı çok koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Acılık ve ekşilik seviyesini de damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz.
-İçine koyacağınız soğanın suyu mutlaka öncesinde sıkın.

Afiyet olsun. 

 

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Şehre Dönüş

    Şehre Dönüş
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    KOVA
    BALIK
    Bugün

    Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gün içinde bu durum sizin yorulmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.  İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin. İkili ilişkilerinizde denge de kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir.  Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.  Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Betül Yergök
    Betül YergökSoru Cevaplarla "Durugörü"
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerCildinize Serum Damlaları!
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluKanser Sonrası Meme Onarımı
    Aylin Çetinkaya
    Aylin ÇetinkayaDudaklarınız Kaç Yaşında?
    Doç. Dr. Cem ARITÜRK
    Doç. Dr. Cem ARITÜRKBisikletli Ulaşım - 3 (Son)
    Op.Dr. Ekrem Keskin
    Op.Dr. Ekrem KeskinBadem Göz Estetiği
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluŞiddete Son
    Şebnem Kandıralı Yıldırım
    Şebnem Kandıralı YıldırımSigara İsteğini Azaltan Besinler
    Begüm Kılıç
    Begüm KılıçHayat Sana Ne Anlatıyor?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaYüzümüzün Daha Genç Görünmesi İçin Hangi Uygulamalar Yapılabilir?
    En Çok İzlenen Videolar
    Peri Tozu - Hydrafacial uygulamasıPeri Tozu - Hydrafacial uygulaması
    Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?
    Kifoz (Kamburluk) nedir?Kifoz (Kamburluk) nedir?
    Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hiperaktivite kaç yaşından sonra anlaşılır?

    Hiperaktivite kaç yaşından sonra anlaşılır?

    Banyonuzda mutlaka olması gereken 6 keyif verici özellik

    Banyonuzda mutlaka olması gereken 6 keyif verici özellik

    Hastalık hastası olanlar neler yaşar?

    Hastalık hastası olanlar neler yaşar?

    Etsiz çiğ köfte tarifi

    Etsiz çiğ köfte tarifi

    Sıradaki Haber