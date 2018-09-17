Koruncuklar, Keloğlan-Yeni Masal filmini oyuncularıyla birlikte izledi

Türk masalının en ünlü kahramanlarından biri olan, pratik zekalı, sempatik ve hazırcevap Keloğlan’ın yeni yorumla çekilen filmi Keloğlan – Yeni Masal, filmi kahkahalarla izleyen Koruncuk Vakfın'dan tam not aldı. 40 yıl aradan sonra beyazperdede sinema izleyicisi ile tekrar buluşan ‘Keloğlan’ bu kez kendini Emir’in yazdığı masal sayesinde birden can yoldaşı Kadife ile birlikte günümüz İstanbul’unda buluyor. Orijinal hikayeye uygun olarak Cankız’a görür görmez aşık olan Keloğlan, arkadaşı ile birlikte onun çağrısına kulak vererek hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı zorlu bir maceraya atılıyor.

Filmde Keloğlan karakterini canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz ve özel gösterime katılan oyunculardan Kaya Akkaya ve çocuk oyuncu Elif Sevinç filmi Koruncuklar ile birlikte izlemenin kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu ifade ettiler. Gösterim öncesinde Koruncuklu çocuklarla tanışıp sohbet eden oyuncular filmin sonunda da çocukların soruları yanıtladı ve sinema alanında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine dikkat çektiler.

Kaya Akkaya: “Koruncuklu çocuklar için burada olmak güzel”

Filmde masalı yazan Emir karakterini canlandıran Kaya Akkaya, yaptıkları filmin çocuklar için olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek “Geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlanan Yıldızlardan Masal projesinde masal okumuştum. Orada masalı anlatıyordum, burada ise yazıp oynuyorum. Hem Koruncuk Vakfı için hem de Türkiye’de olan bütün çocuklar için burada olmak güzel” dedi. Çocukların en çok ilgi gösterdiği karakter Keloğlan’a hayat veren Atilla Doğukan Türkyılmaz da, “Böyle bir sosyal sorumluluk projesine katılıp filmimizi çocuklarla izlemek, onların yüzündeki gülümsemenin sebebi olduğunu bilmek çok güzel bir duygu” diyerek hislerini aktardı. Çocuk oyuncu Elif Sevinç ise “7’den 70’e herkesin izleyeceği bir film. Onlarla izliyor olmaktan mutluyum” şeklinde konuştu.

Erken yaşlardan itibaren sinema kültürü ve film izleme alışkanlığını kazanılmasının; çocukların sosyalleşmesine, toplumla diyaloglarının güçlenmesine, hayal gücünün ve sanatsal bakış açısının gelişmesine verdiği desteğin altının çizildiği etkinlik korunmaya muhtaç çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri için katma değer yarattı.