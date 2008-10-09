Matbaanın oskarı Türkiyeli firmaya

Firma böylece en iyilerin yer aldığı yarışmada matbaanın oskarı olarak anılan “Fil”i Türkiye’ye kazandıran ilk Türk matbaası oldu. Cape Town’daki Güney Afrika Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen törende, katalog dalındaki dünya birinciliğini kazanan A4 Ofset’in ödülünü Alptekin Baloğlu ve Alpaslan Baloğlu aldılar.



22 kiloluk fil

Son 4 yıldır “Avrupa’nın En İyi Matbaası” yarışmasında ödül aldıklarını hatırlatan Baloğlu, ödülü ihracat ka-pasitelerini artırmaya yönelik bir başarı olarak tanımladı.

Baloğlu, “Özellikle Avrupa pazarında, Türkiye’nin fiyat rekabetindeki avantajları yanında burada kaliteli üretimin de yapıldığını görmeleri büyük finale gelen matbaalar için şaşırtıcı olduğu kadar biraz da endişe vericiydi. Bu ödül, ihracat kapasitemizi artırmaya yönelik bir önem taşıyor. Kapasitemizin yüzde 20’si ihracat. Artık, ihracat hedefimizi çok daha fazla olarak görüyoruz” diye konuştu.

22 kg ağırlığında bronzdan yapılmış “Fil” heykeli, Güney Afrika’nın simgesi olduğu kadar, mükemmel baskı kalitesine ulaşmada gücün, liderlik ve cesaretin temsilcisi olarak da görülüyor.

Yarışmaya, bu yıl tüm dünyadan binin üzerinde basılı iş katıldı. Mayıs ayında Avrupa Kıtası ayağında bu yarışmaya katılan 34 ülkeden 717 matbaa arasında, katalog dalında altın, genel kategori dalında ise bronz madalya kazanan A4 Ofset, katalog dalında diğer kıtaların birincileri ile yarışma hakkını kazanmıştı.