Otizmli çocuklara bir destek daha…

Hayatpaylastikcagüzel.com sanat ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek bir pazar oluşturuyor. Yüzlerce parça klasik, eski, vintage obje geliri Güneş Otizm Derneği’ne bırakılmak üzere satışa çıkacak. Bu etkinlikte, yine geliri otizmli çocuklara bırakılmak üzere düzenlenen imza gününde, Canan Mat kitabını imzalayacak.



Kendisi de 10 yaşında otizmli bir çocuk annesi olan Mat “Otizmli çocukların en büyük ihtiyacı eğitim. Kimileri devlet okullarına, normal sınıflara gidebiliyor, ancak durumu daha ağır olan, birebir eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız da var. İşte biz bu çocuklar için yeni okullar, yeni eğitim birimleri oluşturmak istiyoruz. Otizmli çocukların eğitim alması, hayatta bir yer edinmesi, günlük hayatlarını idame ettirebilmesi anlamına geliyor. Onların bizden sonra da yaşama devam edebiliyor olması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.





Yer: TED Ankara Kolejliler Derneği Tarabya

Tarih: 18 Şubat Çarşamba

Saat: 13:00 – 14:00