Türkiye’yi dünyada temsil edecek fırıncılar milli takımı’na kadın desteği

Fırıncılık sektörünün dünyadaki en prestijli yarışması Fırıncılık Dünya Şampiyonası kapsamında belirlenen ‘Türkiye Fırıncılar Milli Takımı’nın yarışmanın ‘Sanatsal Parça kategorisinde’ ülkemizi temsil edeceği konsept belli oldu. Milli Takım’a seçilen Buket Sisalan, hamurdaki Türk yaratıcılığını ‘Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi’ konseptiyle gösterecek. İlk kez bu yıl kadınların yer almasıyla ses getiren Milli Takım’da ‘kadın gücü’ sadece bununla sınırlı değil… Yarışmada ‘Genç yetenek kategorisi’ adayının Merve Gazi seçildiği Milli Takımı bu yıl ilk defa bir kadın takım koçu olan Gülten Yağmur yönetiyor



Dünyada 160 yıldır faaliyet gösteren maya devi Lesaffre’nin Türkiye şirketi Özmaya’nın ana sponsorluğunda düzenlenen; dünyanın en prestijli fırıncılık yarışması ‘Louis Lesaffre Cup Türkiye Seçmeleri’ tamamlanarak Türkiye Milli Fırıncılar Takımı belirlendi. Seçmeler sonucunda ‘Türkiye Fırıncılar Milli Takımı’na Viennesse Hamurişleri kategorisinde Yüksel Güllü, Baget ve Dünya Ekmekleri kategorisinde Osman Gündüz, yedek üye olarak Muhammer Şimşek seçilirken, bu yıl ilk kez yarışmadaki kadın potansiyeli dikkatleri çekti.



Milli takıma ‘Sanatsal Parça’ kategorisinde Buket Sisalan seçilirken, bu kategorinin konsepti 5 Aralık 1934 tarihinde tarihimizde önemli yeri olan ‘’Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi” olarak belirlendi. Takımı renklendiren ‘kadın gücü’ ise bununla sınırlı kalmadı. Takımda ayrıca Umut Vaadeden Genç Yetenek olarak Merve Gazi seçilirken, bu yıl yarışmanın ilk defa bir kadın takım koçu olan Gülten Yağmur tarafından yönetilecek olması da dikkati çeken unsurlardan bir diğeri.



Ön elemeye sıkı hazırlık sürüyor



Eğitim ve kamp dönemine giren Milli Takım’a danışmanlığı Bakery Masters 2010’da Sanatsal Parça kategorisinde dünya şampiyonu olan François Brandt yapıyor.



Milli Fırıncılar Takımı, Dünya kupası yolunda ilk olarak Nisan ayında gerçekleşecek Louis Lesaffre Cup Akdeniz- Afrika Bölgesi Uluslararası yarışmadaki ön elemeye katılacaklar. Burada birinci ya da ikinci oldukları takdirde finalist olacaklar ve Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.