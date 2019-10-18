Vücuda ekstra C vitamini sağlayan detoks suyu tarifi
Vücudunuzun soğuk havalara karşı direncini artırmaya ne dersiniz? Ekstradan C vitamini sağlayan ve metabolizmanızı düzenleyen salatalık, limon ve kekikten oluşan detoks suyu tarifini sizinle paylaşıyoruz.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, vücudunuzu nemlendirecek ve ekstradan C vitamini kazandıracak detoks suyu tarifimizi yapmaya ne dersiniz? Sadece 3 malzemeden oluşan; salatalık, limon ve kekik detoks suyunun yapımı oldukça kolay! Detoks sularını tüketmeden önce beslenme düzeninizi sağlıklı bir yaşam biçimine dönüştürmeyi unutmayın. İşte detoks suyu tarifimiz için malzemeler...
Malzemeler:
-1 adet badem salatalığı
-1 adet limon
-4 parça taze kekik
Nasıl yapılır?
-2 litre su içerisine salatalığı, limonu ve taze kekiği ekleyin.
-Karışımı isterseniz akşamdan hazırlayıp, ağzını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak taze hazırlamanız daha sağlıklı olacaktır.
-Sabah kalktığınız da aynı işlemi yapabilir ve detoks suyunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz.
-Karışımı yarım saat kadar bekletip, içerisinden malzemeleri alıp günlük tüketebilirsiniz.
Önemli uyarı: Tansiyon hastasıysanız tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Afiyet olsun.