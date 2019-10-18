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18.10.2019 - 12:13 |

Vücuda ekstra C vitamini sağlayan detoks suyu tarifi

Vücudunuzun soğuk havalara karşı direncini artırmaya ne dersiniz? Ekstradan C vitamini sağlayan ve metabolizmanızı düzenleyen salatalık, limon ve kekikten oluşan detoks suyu tarifini sizinle paylaşıyoruz.

Vücuda ekstra C vitamini sağlayan detoks suyu tarifi

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, vücudunuzu nemlendirecek ve ekstradan C vitamini kazandıracak detoks suyu tarifimizi yapmaya ne dersiniz? Sadece 3 malzemeden oluşan; salatalık, limon ve kekik detoks suyunun yapımı oldukça kolay! Detoks sularını tüketmeden önce beslenme düzeninizi sağlıklı bir yaşam biçimine dönüştürmeyi unutmayın. İşte detoks suyu tarifimiz için malzemeler... 

Malzemeler:

-1 adet badem salatalığı

-1 adet limon

-4 parça taze kekik

Vücuda ekstra C vitamini sağlayan detoks suyu tarifi

Nasıl yapılır? 

-2 litre su içerisine salatalığı, limonu ve taze kekiği ekleyin.

-Karışımı isterseniz akşamdan hazırlayıp, ağzını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak taze hazırlamanız daha sağlıklı olacaktır.

-Sabah kalktığınız da aynı işlemi yapabilir ve detoks suyunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz.

-Karışımı yarım saat kadar bekletip, içerisinden malzemeleri alıp günlük tüketebilirsiniz.

Önemli uyarı: Tansiyon hastasıysanız tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

Afiyet olsun. 

 

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