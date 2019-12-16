16.12.2019 - 11:40 |
Yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı pikan cevizli kabak tatlısı
Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7’den 70’e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini bizlerle paylaştı.
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kabak tatlısını, pikan cevizi ile sunmaya ne dersiniz? Sedef İybar'ın paylaştığı pikan cevizli kabak tatlısı tarifini mutlaka misafirleriniz ve sevdiklerinizle paylaşın. Yapımı çok basit olan bu tatlıyı, hızlıca hazırlayabilirsiniz. Yeni yıla tatlı tatlı bir başlangıç için işte pikan cevizli kabak tatlısı tarifi...
Malzemeler:
-500 gram bal kabağı
-75 gram pikan cevizi
-100 ml su
-50 gram kaymak
-100 gram şeker
Nasıl yapılır?
-Kabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.
Afiyet olsun.