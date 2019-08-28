Yıldız Öz Samaha ile Yıldızlı Tarifleri konuştuk

Çok kalabalık Mardinli bir ailede doğup Hatay gibi çok kültürlü bir şehirde büyüyen Yıldız Öz Samaha, uzun araştırma ve denemeler sonucunda yazdığı kitabı ile eşsiz tatların mutfağı, yemek kültürünün iki önemli şehrinden seçme lezzetlerini tek kitapta topladı. Özellikle Amerika’dan ve Avrupa’dan birçok lezzet tutkununun dikkatini çeken “Yıldızlı Tarifler” kitabı, unutulmaya yüz tutmuş birçok lezzeti gelecek nesillere aktarıyor. Yıldız Öz Samaha merak edilen soruların cevabını PembeNar Editörü Gülşah Karaman'a yanıtladı.

Yıldız Öz Samaha kimdir?

1975 yılında İskenderun’da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi burada tamamladım. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve İşletme bölümünü bitirdikten sonra kurduğum turizm şirketiyle yıllarca çok başarılı organizasyonlara imza attım. Evli ve bir erkek çocuk annesiyim. Şimdi ise Mardin ve Hatay yörelerine ait eşsiz lezzetleri gün yüzüne çıkaran çeşitli projeler üzerinde çalışıyorum. Ayrıca UKDD Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneğ’nin İstanbul üyelerinden biriyim.

Gastronomiye olan bu ilginiz nereden geliyor?

Çok kalabalık Mardinli bir aileye mensubum. Hatay gibi birçok medeniyeti bir arada barındıran bir şehirde büyüdüm. Bence çok özel bir ayrıcalık bu. Bizde mutfağa hep kalabalık girilir ve yemekler hep beraber yenirdi. Yani anlayacağınız herkes bir işin ucundan tutardı. Hal böyle olunca, küçük yaşta birçok yemeği yapmayı öğreniyorsunuz.

Mardin ve Hatay, ülkemizin en popüler gezi rotaları arasında biliyorsunuz. Bu bölgelerin lezzetleri de bir o kadar meşhur. Yüzyılların deneyimi ve birikimi ile muazzam bir yemek kültürü oluşmuş. Hayran olmamak elde değil. Bu yörelerin lezzetlerini bu titizlikte ele alan bir kitap yoktu. Böylece kitap yazma fikri oluştu. Lezzetli yemekleriyle nam salmış bu şehirlere ait bir kitap yazmak benim için de oldukça ayrıcalıklı bir tecrübe oldu.

"Yıldızlı Tarifler” kitabınızı biraz anlatabilir misiniz? Okuyucuları kitapta neler bekliyor?

Kitabımda bulunan lezzeter aslında bizim mutfağımızda yapılan yemekler. Mardin ve Hatay yöresine ait ve en az yüzyıldır yapılıyorlar. Ama içerisinde benim tarzımla hazırladığım, küçük dokunuşlarla zenginleştirdiğim tarifler de var. Kitabımdaki tüm bu tarifleri evlerinizde de çok kolay bir şekilde hazırlayabilmenizi arzu ettim. Umarım bu vesileyle yeni nesillere de aktarmayı başarırız.

Kitabınızda sizin en çok yaptığınız ve damak tadınıza uygun hangi yemekler var?

Kitabımdaki tüm yemekleri sık sık yapıyorum diyebilirim. Sadece Mardin ve Hatay’ın yemekleri değil birçok yörenin mutfağına ait yemekleri de dostlarıma sunmayı çok seviyorum. Maklube kaburga dolması ve susuz kısırım çok beğenilir. Ama Mardin içli köftesi hem benim hem de dostlarımın en sevdiği yemektir. Sadece Mardin ve Hatay’ın yemekleri değil birçok yörenin mutfağına ait yemekleri de dostlarıma sunmayı çok seviyorum.

Yıldız Öz Samaha'nın Türkiye'deki lezzet durakları nereler?

Çocukluğumun değişmeyen lezzeti İskenderun Petek pastanesi harika kuru baklavası ve efsane künefesi ile size tavsiye edeceğim en muhteşem yerlerden biri. Cercis Murat Konağı Mardin’in en lezzetli yemeklerini bulabileceğiniz yerlerden. Yolu düşenlerin bu mekanlara uğramasını tavsiye ederim.