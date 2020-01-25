YKS adayları sömestir tatilini nasıl değerlendirmeli? İşte 7 tavsiye

MİLLİYET/ PEMBENAR ÖZEL





Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya

1. Öncelikle, bu iki hafta için karar alın

-Yarıyıl tatili, 3 hafta sonu (6 gün) ve 2 hafta içi (10 gün) olmak üzere toplam 16 gün sürecek.

-Bu 16 günün tamamını tatil olarak geçirecek kadar çok çalıştığınızını düşünüyorsanız, dinlendirici veeğlenceli bir tatil yapın. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz ve çok sevdiğinizakrabalarınızı ziyaret etmek, dersler ile ilişkilendirdiğiniz ortamdan uzaklaşmak ve zihninizi boşaltmak için idealdir.

-Ne var ki ne kadar çok çalışmış olursanız olun, 16 gün tüm ders çalışma etkinliğine ara vermek için çok uzun bir süre. Bunun yerine daha kısa bir aralık seçebilirsiniz. Zihinsel yorgunluğu gidermek için 3-6 gün arası yeterli olacaktır.

-Kalan zamanda, ders çalışma ihtiyaçlarınıza göre bir planlama yapın.

2. Eksiklerinizi ve İhtiyaçlarınızı Belirleyin

-Bugüne kadar okulunuzda uygulanan ya da evde kendinize uyguladığınız deneme sınavlarındaki boş ve yanlış soruları inceleyin. Bu incelemede işlem ya da okuma hatası yaptığınız sorular, soru çözme tekniğinizdeki eksikleri, diğer sorular ise bilgiye dair eksiklerinizi göstermektedir.

-Bu belirlemeyi yaparken zihninizden saymak yerine, tüm kırtasiyelerde renk renk satılan küçük not defterlerinden bir tanesine notlar alarak saymanız daha doğru olacaktır. Bu sayede, ne kadar işlem hatası, ne kadar okuma hatası ve ne kadar bilgi eksikliği sebebi ile soru kaybettiğinizi somut olarak görebilirsiniz.

-Kendinize göre kodlamalar ile sayma da yapabilirsiniz. Örneğin, bir kağıdı üç sütuna

bölüp, sütun başlıklarına işlem, okuma ve bilgi diye kısaca başlıklar yapın. Her incelediğiniz test ya da denemede karşınıza çıkan yanlış ya da boş soru için bu tabloya işaretleme yapın. Bu sayede zamanınızı hangi eksiğinizi gidermek için ne oranda kullanmanız gerektiğini görebilirsiniz.

3. İşlem hatalarınızı azaltmak için soru çözümü yapın

-Doğru şekilde soru çözmek için belli kurallara uymanız gerekmekte.

a. Benzer soru tiplerinin nasıl çözümlendiğini gösteren kaynakları inceleyin. Bunu video şeklinde

internetten yaparsanız bile çözüm basamaklarını mutlaka kağıt ve kalem kullanarak kendi

elinizle de yazın.

b. Çözüm yöntemini ilk başta temiz bir sayfada çalışın ve yazdıklarınızın iç içe geçecek şekilde

değil aralıklı olmasına dikkat edin. İç içe geçmiş yazılarda özellikle matematik ve sayısal

derslerde x, t, k, + ya da m, n, u, w gibi ifadeleri birbirlerine çok yakın yazarsanız daha

sonrasında okumakta zorluk çekebilir ve işlem hatası yapabilirsiniz.

c. Temiz sayfada çözüm basamaklarını iyi öğrendiğinizden emin olduktan sonra gerçek sınavdaki kadar kısıtlı bir alan sunan test kitaplarındaki küçük boşluklarda çözüm yapmaya alışmanız gerekecektir. Bu yüzden test kitaplarındaki küçük alanlarda çalışın.

d. Son aşama ise, gerçek sınavdaki gibi kısıtlı zamanda çözüm yapma becerisi geliştirmek. Yani acele ederken de işlem hatası yapmadan soru çözmek için testlerden kendinize zaman

sınırlaması getirin. Yavaş soru çözüyorsanız soru başına 3 dakika ile başlayın, sonrasında her gün 10-15 saniye düşerek gidin. Örneğin, 15 soruluk bir matematik testi için ilk gün 3 x 15 = 45 dakika süre verirken, ilerleyen günlerde bunu soru başına 2 dakika ile 2 x 15 = 30 dakikaya düşürün.

4. Okuma hatalarınız için Türkçe çalışın ve kitap okuyun

-Okuma hatası yapmanın altındaki neden yorgunluk ise yeterince deneme sınavı yapmadığınız için beyniniz antrenmansız kaldığı için bunu yaşıyorsunuzdur. Şimdiye kadar sekiz ya da daha çok denemeye girdiyseniz, okuma hatanızın altında okuma becerilerinizdeki eksikler yatıyordur.

-Kitap okumak bu eksikleri gidermek için en ideal yöntem olsa da eğer Türkçe’nin temel bazı konularında eksikleriniz var ise kitap okumanız da bir işe yaramayacaktır.

-Paragraf sorularında metni ve soruyu anlamanız, Türk Dili ve Edebiyatı dersinin öncelikle Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve S öz Sanatları konuları ile ilgilidir.

-Çoğu öğrenci, kendi anadilinde çalışmanın gerekli olmadığını düşünse de 40 soruluk Türkçe testindeki 15-16 arası Türkiye ortalamaları bunun tersini göstermektedir. Yukarıdaki konulara hakim olmanız, okuduğunuz metinlerdeki açık ve gizli anlamları anlamak için temeldir. Okuma hatalarınızı gidermek için bu konulara gerekirse her gün 2-3 saat zaman ayırın.

5. Bilgi eksiklerinizi belirleyip konu çalışması yapın

-Bu çalışmayı aynı okuldaki bir ders programı gibi programlayın. Hangi gün hangi dersin hangi konusunu çalışacağınızı bir tabloya yerleştirin. Çalışırken eksikliğini hissetmediğiniz sürece ders ya da konu sırasının bir önemi yok. Kitaptaki konu anlatım sırasını takip ederseniz, büyük olasılıkla bir problem yaşamazsınız.

-Bu program konusunda kendinize ne çok acımasız davranıp uzun saatler boyunca kendinizi hapsedin ne de gevşeyerek tüm çalışma ciddiyetini kaybetmenize sebep olacak kadar büyük boşluklar bırakın. Günümüz gençlerinin dikkat süresi dinlerken 25-30 dakika civarı, okurken ise 40-45 dakika civarıdır.Buna göre düşünerek bir zaman planlaması yapabilirsiniz.

6. Uyku düzeninizi bozmayın

-Düzenli ders çalışan öğrencilerin bedenlerinin alıştığı bir biyolojik ritim var. Bu ritmi bozmak, çok kolaydır; birkaç gece geç yatmak ve sabah da geç kalkmak ritmi bozacaktır. İki hafta gibi kısa bir sürede yeni bir düzen oluşmayacağı gibi okullar açılınca eski düzene dönmek hem sancılı olur hem de zaman kaybettirir.

-Düzenli ders çalışmayan öğrenciler için bu süre bir düzene girmek için fırsat olacak. Okul ya da başka bir zorlayıcı etken olmadan, kendi telefonunda kurduğu alarm ile kendi programınızı uygulama özgürlüğü içinde kendinizi düzene sokabilirsiniz.

-Bedeninizi ve zihninizi, saat 10.05’te başlayacak ve sizi sabah saat 07:30 gibi ayağa dikecek gerçek sınava göre ne kadar iyi hazırlarsanız, sınav günü o kadar rahat olacağınızı unutmayın.

7. Kendinize hedeflerinizi hatırlatın

-Kazanmak istediğiniz üniversitenin kapısına gidin ve önünde bir öz çekim yapın. Daha sonrasında bunu ister sosyal medyada paylaşıp hedefinizi kalıcı hale getirin ve herkese ilan edin, ister bir fotoğraf stüdyosunda baskısını alarak odanıza asın. İddialı olmak, çalışmanız için sizi heveslendirecektir.

-Yakın gördüğünüz arkadaşlarınıza ya da aile üyelerine kazanmak istediğini üniversite programının size sağlayacağı geleceği ve o geleceğe dair hayallerinizi anlatın. Hayallerin sınır tanımaz gücünden faydalanın. Her şey hayallerle başlar.

-Zaman, sizin kontrolünüzün dışında akar ve onu durdurmak imkansızdır. Ne güzeldir ki zaman denen bu olgu onu kullanmanız halinde sizi hayalini kurduğunuz geleceğe taşıyan bir araca dönüşür. Hedeflerinizle şekillendirdiğiniz geleceğe ulaşmak için zamanınızı iyi kullanın.