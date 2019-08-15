18. yıla özel bisiklet turu

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları’nca parti genel merkezi önünde 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “Bisikletini al gel” etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında partinin gençlik kolları üyeleri ve bisikletçilerin yer aldığı grup, genel merkez önünden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na kadar pedal çevirdi.

‘Yaşımız hep 18’

Etkinlik öncesi açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti’nin Türkiye’nin en genç partisi olduğunu belirterek “AK Parti gençlere en çok destek veren ve gençlerden en çok destek gören partidir” dedi. Şahin, gerçekleştirecekleri etkinliğin de AK Parti’nin dinamizmini ve heyecanını yansıtacağını söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

“Millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktık. Zaman zaman önümüze engeller çıkarılmak istense de milletimizin desteğiyle, duasıyla bu engelleri aşarak her alanda çok önemli hizmetlere, reformlara imza atarak ülkemizin son 18 yılına partimizin ve milletimizin damgasını vurmuş bulunmaktayız. Biz her zaman milletimizin bize çizmiş olduğu istikamet doğrultusunda siyaset yapan bir partiyiz, onun için Türkiye partisidir diyoruz AK Parti. AK Parti milletin partisidir diyoruz, AK Parti milletimizin değerlerinin temsilcisi, milletin hamuruyla yoğurulmuş bir partidir.”

Kutlama 23 Ağustos’ta

23 Ağustos Cumartesi günü AK Parti Genel Merkezi’nde “Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18” temasıyla kutlama programı düzenleneceğini anımsatan Şahin şöyle devam etti: “İnşallah Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde daha nice yıllar, daha nice 18 yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi ümit ediyoruz. Allah bize birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma duygusuyla daha nice 18 yıllar nasip etsin. Partimize, ülkemize, milletimize hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarımıza, bugün nerede bulunuyorlarsa bulunsunlar çok teşekkür ediyoruz. Kurumsal kapasitemizi güçlendirerek, artırarak daha güçlü şekilde bu kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”