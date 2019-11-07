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07.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

ABD ziyareti kesinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider 13 Kasım’da Washington’da bir araya gelecek.  İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır” denildi. Açıklamada iki liderin, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım günü günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri belirtildi.

ABD ziyareti kesinleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter’dan “ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

‘Sabırsızlıkla bekliyorum’

Trump ise ‘Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi’ gerçekleştirdiklerini söyledi. Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi’nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gelecek Çarşamba 13 Kasım’da Beyaz Saray’da görmeyi  sabırsızlıkla bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

Jeffrey geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Açıklamada, Jeffrey’nin 8 ve 9 Kasım’da İstanbul ve Ankara’da olacağı belirtildi. Jeffrey’in Türk yetkililerin yanı sıra Suriyeli muhalif yetkililerle de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, “Elçi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek” ifadeleri yer aldı.

 

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