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17.10.2019 - 07:50 | | ECEM TOPLAR Ankara

ABD’den Ankara’ya kritik dönemde ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Ankara’da temaslarda bulunacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara’ya gelip Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile görüştü. O’Brien bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

ABD’den Ankara’ya kritik dönemde ziyaret

 

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyon yükselmişti. ABD tarafından gelen yaptırım tehditlerinin ardından ABD’den üst düzey bir heyet dün Ankara’ya geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile görüştü. Külliye’de gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü. Kalın, görüşmeye ilişkin, “Gündemdeki en sıcak konu olarak Barış Pınarı Harekatı’nı, gerekçelerini, çerçevesini ve bundan sonraki seyrini konuştuk” dedi.

O’Brien, bugün de Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Beyaz Saray Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün Türkiye’ye geleceği bildirildi.

Açıklamaya göre ABD’li heyetin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşme öncesinde Pompeo’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlişkilerin kopmasını istemiyoruz” demesi de dikkat çekti.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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