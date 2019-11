Ağrı’dan turizm atağı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen kentin turizm potansiyeline dikkat çekiliyor. Kenti cazibe merkezi haline getirmek için de çalışmalar yürütülüyor. Ağrılılar, 2019’un “Göbekli Tepe Yılı” olarak ilan edilmesini hatırlatarak, 2020’nin de, “İshak Paşa Sarayı Yılı” ilan edilmesini talep ediyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili EkremÇelebi, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Şehrimizin ve bölgenin özellikle turizmde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.









Nuh’un Gemisi Müzesi



Çelebi, Ağrı’nın bir turizm şehri olarak markalaşmasını hedeflediklerini dile getirirken, terör nedeniyle uzun yıllardır tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı’nın 2020’de dağcılara açılacağı müjdesini verdi. Uluslararası toplumun önem verdiği Nuh tufanı ve gemisini anlatmak için proje geliştirdiklerini kaydeden Çelebi, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan, “Büyük Tufan Nuh’un Gemisi” müzesinin açılma sözünü aldıklarını söyledi.



Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da Ağrılılar olarak ziyaret edeceklerini belirtti. Çelebi, şunları söyledi:



“İshak Paşa Sarayı’nı gezerken, attığınız her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk-İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. 2020 yılını, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen İshak Paşa Sarayı Yılı ilan edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Meteor çukuru olarak nitelendirilen devasa çukur, Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi’nin izi, Meya Mağaraları, Ağrı Dağı’ndaki masalsı Kuş Cenneti, Balıklıgöl, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Kupkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi’yle bölge artık makus talihini değiştirmek istiyor.

Bölge insanı artık terörle değil turizmle anılmak istiyor. Bu zenginlikler ışığında Ağrı’yı en önemli turizm merkezleriyle yarışan bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz.”