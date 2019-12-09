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09.12.2019 - 07:50 | | KIVANÇ EL Ankara

AK Parti’de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı

31 Mart yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara, Antalya olmak üzere birçok yerde beklediği sonucu alamayan AK Parti’de Büyük Kongre’ye giderken değişim süreci hız kazandı. Şu ana kadar dokuz il başkanı, 40’ı aşkın da ilçe başkanının görevinden ayrıldığı belirtildi.

AK Parti’de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli konuşmalarında yer verdiği “teşkilatlara değişim” süreci delege seçimleriyle resmen başladı. Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak mahalle sorumlusundan sandık sorumlusuna kadar delegasyon yapısı için geniş bir çalışma yürütülüyor.  

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; şu ana kadar Amasya, Balıkesir, Çanakkale, Iğdır, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Siirt’in ardından son olarak Artvin il başkanı istifa etti. İllerde istifaların devam edeceği, bazı büyükşehirler için ise “henüz vakit olduğu” değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar 40’ı aşkın ilçe başkanının da istifa ettiği belirtilirken sayının daha fazla olabileceği de vurgulandı. Delege seçimlerinin koordinasyonlarının da henüz tam olarak bitmediği, birçok ilçede delege tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Görevden alınacak il ve il başkanlarına seçim öncesi liste müdahalelerine de izin verilmediği vurgulandı. Delege seçimleri için il koordinatörlerinin kontrolünde süreçlerin yürütüldüğü belirtildi. Erdoğan, geçtiğimiz hafta, görev alacak yeni il başkanları için, ilin milletvekili ve bazı adaylar ile değerlendirmeler yaptığı kaydedildi.

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